Напоминаем: некоторые троллейбусы, автобусы и микроавтобусы будут ездить по изменённым маршрутам в субботу и воскресенье

Примария муниципия Кишинёв напоминает, что и в эти выходные, 17 и 18 апреля, движение транспорта по улице Иона Крянгэ на участке между улицами Алба-Юлия и Еуджена Кока будет полностью приостановлено. Общественный транспорт будет ездить, как и в прошлый уикенд.
Троллейбусы
Открывается дополнительный маршрут троллейбуса “D”, который будет двигаться следующим образом:
Туда – Алба Юлия – Конституцией – В. Лупу – Т. Владимиреску (завод “Аским”) – В. Лупу – К. Стере – А. Щусева – М. Витязул – Колумна – Х. Коандэ – Каля Ешилор – парк “Алунелул”.
Обратно – Каля Ешилор – Штефана чел Маре – А. Щусева – К. Стере – В. Лупу – В. Белинского – И. Крянгэ – Алба-Юлия – Балканское шоссе.
Маршрут троллейбуса № 1 меняется следующим образом:
В сторону Буюкан – Штефана чел Маре – М. Г. Бэнулеску-Бодони – Букурешть – А. Щусева – К. Стере – В. Лупу – Т. Владимиреску.
В сторону центра города – Т. Владимиреску – В. Лупу – К. Стере – А. Щусева – Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.
Маршрут троллейбуса №21 сокращается до Каля Ешилор (Барьера Скулень).
Маршрут троллейбуса №22 сокращается от площади Дмитрия Кантемира до парка “Алунелул”.
Автобусы
№11 будет ездить с улицы Т. Владимиреску по улицам И. Крянгэ, В. Белинского, И. Пеливан, Алба-Юлия, И. Крянгэ, Т. Владимиреску и далее по установленному маршруту.
В сторону Алба-Юлии – с бульвара Штефана чел Маре по улицам С. Лазо, Букурешть, А. Щусева, К. Стере, В. Лупу, В. Белинского, И. Крянгэ и далее по установленному маршруту.В сторону центра города – с улицы Иона Крянгэ по улицам В. Белинского, И. Раду, Е. Кока, И. Крянгэ и далее по установленному маршруту.
В сторону Алба-Юлии – с улицы И. Крянгэ по улицам Е. Кока, П. Чайковского, В. Белинского, И. Крянгэ и далее по установленным маршрутам.В сторону центра города – с улицы И. Крянгэ по улицам В. Белинского, И. Раду, Е. Кока, И. Крянгэ и далее по установленным маршрутам.
В сторону Алба-Юлии – от улицы И. Крянгэ по улицам Е. Кока, И. Некулче, В. Белинского и далее по установленному маршруту.В сторону центра города – с улицы И. Крянгэ по улицам В. Белинского, Е. Кока, И. Крянгэ и далее по установленному маршруту.