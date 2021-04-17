Напоминаем: некоторые троллейбусы, автобусы и микроавтобусы будут ездить по изменённым маршрутам в субботу и воскресенье

Примария муниципия Кишинёв напоминает, что и в эти выходные, 17 и 18 апреля, движение транспорта по улице Иона Крянгэ на участке между улицами Алба-Юлия и Еуджена Кока будет полностью приостановлено. Общественный транспорт будет ездить, как и в прошлый уикенд.

Троллейбусы

Открывается дополнительный маршрут троллейбуса “D”, который будет двигаться следующим образом:

Туда – Алба Юлия – Конституцией – В. Лупу – Т. Владимиреску (завод “Аским”) – В. Лупу – К. Стере – А. Щусева – М. Витязул – Колумна – Х. Коандэ – Каля Ешилор – парк “Алунелул”. Обратно – Каля Ешилор – Штефана чел Маре – А. Щусева – К. Стере – В. Лупу – В. Белинского – И. Крянгэ – Алба-Юлия – Балканское шоссе.

Маршрут троллейбуса № 1 меняется следующим образом:

В сторону Буюкан – Штефана чел Маре – М. Г. Бэнулеску-Бодони – Букурешть – А. Щусева – К. Стере – В. Лупу – Т. Владимиреску. В сторону центра города – Т. Владимиреску – В. Лупу – К. Стере – А. Щусева – Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

Маршрут троллейбуса №21 сокращается до Каля Ешилор (Барьера Скулень).

Маршрут троллейбуса №22 сокращается от площади Дмитрия Кантемира до парка “Алунелул”.