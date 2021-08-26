Напоминаем: как завтра будет ездить общественный транспорт

№1, 5, 8. В сторону Буюкан – от бул. К. Негруцци по ул. Чуфля, Букурешть, А. Щусева, Михай Витязул, Колумна, Х. Коандэ, п. Д. Кантемира и далее по установленным маршрутам. В сторону Ботаники – от бул. Штефана чел Маре по ул. М. Бэнулеску-Бодони, 31 Августа, А. Пушкина, Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам.

№4. В сторону Буюкан – от бул. К. Негруцци по ул. Чуфля, Букурешть и далее по установленному маршруту. В сторону Ботаники – от бул. Штефана чел Маре по ул. М. Бэнулеску-Бодони, 31 Августа, А. Пушкина, Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

№22. В сторону Буюкан – от бул. Дачия, Букурешть, А. Щусева, М. Витязул, Колумна, Х. Коандэ, п. Д. Кантемира и далее по установленному маршруту. В сторону Ботаники – от И. Крянгэ, В. Белинского, В. Лупу, К. Стере, А. Щусев, Штефана чел Маре, Бодони, 31 Августа, А. Пушкина, Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

№30, 31. От бул. Штефана чел Маре, В. Александри, Букурешть, А. Пушкина, бул. Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам.

№34. В сторону Буюкан – от бул. Штефана чел Маре, Чуфля, Букурешть, А. Щусева, бул. Штефана чел Маре, п. Д. Кантемира и далее по установленному маршруту. В сторону Ботаники – от бул. Штефана чел Маре, Бодони, 31 Августа, А. Пушкина, Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.