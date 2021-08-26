Напоминаем: как завтра будет ездить общественный транспорт

Напоминаем: как завтра будет ездить общественный транспорт

В связи с проведением в центре Кишинёва мероприятий по случаю Дня независимости центр столицы будет перекрыт, а движение общественного транспорта завтра, 27 августа, будет реорганизовано.  

Троллейбусы: 

№1, 5, 8. В сторону Буюкан – от бул. К. Негруцци по ул. Чуфля, Букурешть, А. Щусева, Михай Витязул, Колумна, Х. Коандэ, п. Д. Кантемира и далее по установленным маршрутам. В сторону Ботаники – от бул. Штефана чел Маре по ул. М. Бэнулеску-Бодони, 31 Августа, А. Пушкина, Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам. 

№4. В сторону Буюкан – от бул. К. Негруцци по ул. Чуфля, Букурешть и далее по установленному маршруту. В сторону Ботаники – от бул. Штефана чел Маре по ул. М. Бэнулеску-Бодони, 31 Августа, А. Пушкина, Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту. 

№22. В сторону Буюкан – от бул. Дачия, Букурешть, А. Щусева, М. Витязул, Колумна, Х. Коандэ, п. Д. Кантемира и далее по установленному маршруту. В сторону Ботаники – от И. Крянгэ, В. Белинского, В. Лупу, К. Стере, А. Щусев, Штефана чел Маре, Бодони, 31 Августа, А. Пушкина, Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту. 

№30, 31. От бул. Штефана чел Маре, В. Александри, Букурешть, А. Пушкина, бул. Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам.

№34. В сторону Буюкан – от бул. Штефана чел Маре, Чуфля, Букурешть, А. Щусева, бул. Штефана чел Маре, п. Д. Кантемира и далее по установленному маршруту. В сторону Ботаники – от бул. Штефана чел Маре, Бодони, 31 Августа, А. Пушкина, Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту. 

Автобусы:

№9, 46. Туда – от бул. Штефана чел Маре по ул. М. Бэнулеску-Бодони, 31 Августа, А. Пушкина, Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам. Обратно – от бул. Штефана чел Маре по ул. А. Пушкина, Ал. чел Бун, М. Бэнулеску-Бодони, Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам.

№5. Туда – по установленному маршруту. Обратно – М. Бэнулеску-Бодони, 31 Августа, А. Пушкина, Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту. 

№11. Туда – от бул. Штефана чел Маре по ул. А. Пушкина, Ал. чел Бун, М. Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту. Обратно – по установленному маршруту. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md