Напоминаем: как завтра будет ездить общественный транспорт

В связи с проведением в центре Кишинёва мероприятий по случаю Дня независимости центр столицы будет перекрыт, а движение общественного транспорта завтра, 27 августа, будет реорганизовано.
Троллейбусы:
№1, 5, 8. В сторону Буюкан – от бул. К. Негруцци по ул. Чуфля, Букурешть, А. Щусева, Михай Витязул, Колумна, Х. Коандэ, п. Д. Кантемира и далее по установленным маршрутам. В сторону Ботаники – от бул. Штефана чел Маре по ул. М. Бэнулеску-Бодони, 31 Августа, А. Пушкина, Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам.
№4. В сторону Буюкан – от бул. К. Негруцци по ул. Чуфля, Букурешть и далее по установленному маршруту. В сторону Ботаники – от бул. Штефана чел Маре по ул. М. Бэнулеску-Бодони, 31 Августа, А. Пушкина, Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.
№22. В сторону Буюкан – от бул. Дачия, Букурешть, А. Щусева, М. Витязул, Колумна, Х. Коандэ, п. Д. Кантемира и далее по установленному маршруту. В сторону Ботаники – от И. Крянгэ, В. Белинского, В. Лупу, К. Стере, А. Щусев, Штефана чел Маре, Бодони, 31 Августа, А. Пушкина, Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.
№30, 31. От бул. Штефана чел Маре, В. Александри, Букурешть, А. Пушкина, бул. Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам.
№34. В сторону Буюкан – от бул. Штефана чел Маре, Чуфля, Букурешть, А. Щусева, бул. Штефана чел Маре, п. Д. Кантемира и далее по установленному маршруту. В сторону Ботаники – от бул. Штефана чел Маре, Бодони, 31 Августа, А. Пушкина, Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.
Автобусы:
№9, 46. Туда – от бул. Штефана чел Маре по ул. М. Бэнулеску-Бодони, 31 Августа, А. Пушкина, Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам. Обратно – от бул. Штефана чел Маре по ул. А. Пушкина, Ал. чел Бун, М. Бэнулеску-Бодони, Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам.
№5. Туда – по установленному маршруту. Обратно – М. Бэнулеску-Бодони, 31 Августа, А. Пушкина, Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.
№11. Туда – от бул. Штефана чел Маре по ул. А. Пушкина, Ал. чел Бун, М. Бэнулеску-Бодони и далее по установленному маршруту. Обратно – по установленному маршруту.
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