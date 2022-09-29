Напоминаем: как будет ездить общественный транспорт в эти выходные

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В субботу и воскресенье, 1 и 2 октября, на площади Великого национального собрания состоится Национальный день вина. В связи с этим с 21:00 сегодняшнего дня до 05:00 пятницы будет остановлено движение по первой полосе, выделенной для общественного транспорта, на бул. Штефана чел Маре, на участке от улицы А. Пушкина до улицы Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони.

А с 21:00 30 сентября до 05:00 3 октября будет остановлено движение по бул. Штефана чел Маре в периметре ПВНС, между ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони и ул. А. Пушкина. Общественный транспорт перенаправят на прилегающие улицы.

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