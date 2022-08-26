Напоминаем: как будет ездить общественный транспорт сегодня после 20.00 и всю субботу

Напоминаем: как будет ездить общественный транспорт сегодня после 20.00 и всю субботу

С 20.00 сегодняшнего дня до 24.00 27 августа движение по площади Великого национального собрания в столице будет перекрыто. В связи с этим общественный транспорт будет перенаправлен. 

Так, троллейбусы 1, 4, 5, 8, 22 и 34 в сторону Ботаники будут объезжать ПВНС и ехать по улице 31 Августа 1989, а в сторону Буюкан – по Букурешть.

Троллейбусы 30 и 31 будут ездить от бульвара Штефана чел Маре по улицам В. Александри, Букурешть, А. Пушкина, бул. Штефана чел Маре.

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