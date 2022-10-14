Напоминаем: как будет ездить общественный транспорт 14 и 15 октября

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В пятницу и субботу маршруты общественного транспорта, курсирующего через центр столицы, изменятся в связи с празднованием Храма города.

Таким образом, движение общественного транспорта будет реорганизовано следующим образом:

Троллейбусы

№1, №5, №8 и №22:

В сторону вокзала: бул. Штефана чел Маре – ул. А. Щусева – Букурешть – Чуфля и далее по установленным маршрутам.

В сторону площади Дмитрия Кантемира: бул. Штефана чел Маре – ул. Чуфля – Букурешть – А. Щусева – М. Витязул – Колумна – Х. Коандэ – площадь Д. Кантемира и далее по установленным маршрутам.

№4:

В сторону вокзала: ул. А. Щусева – Букурешть – Чуфля – бул. Штефана чел Маре – бул. К. Негруцци и далее по установленному маршруту.

В сторону Буюкан: бул. Штефана чел Маре – Чуфля – Букурешть и далее по установленному маршруту.

№2: ул. Г. Асаки – Пан Халиппа – Измаил – бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

Маршруты троллейбусов №7, №10, №12, №25, №16 и №32 сокращаются до ул. Колумна.

№20: (туда) ул. Букурешть – Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони – ул. А. Матеевича- В. Докучаева, обратно – по установленному маршруту.

Маршруты троллейбусов №30 и №31 сокращаются до ул. Измаил.

№29: ул. Петрикань – М. Витязул – Колумна – Х. Коандэ – площадь Д. Кантемира – Каля Ешилор (назад с парка “Алунелул”) бул. Штефана чел Маре – М. Витязул и далее по установленному маршруту.

Маршрут троллейбуса №32 сокращается до ул. Колумна.

№34: ул. Букурешть – Чуфля – бул. Негруцци, обратно с кругового перекрестка у гостиницы “Космос” по установленному маршруту.

№36: ул. Измаил – Букурешть – Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони – ул. А. Матеевича – В. Александри и далее по установленному маршруту.

№24 и №28 не будут курсировать.

Автобусы

№5:

В сторону Чекан: бул. Штефана чел Маре – Измаил – Александру чел Бун – А. Пушкина и далее по установленному маршруту.

В сторону Ботаники: ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони – Колумна – Измаил – бул. Штефана чел Маре – Чуфля и далее по установленному маршруту.

№9 и №46 будут ездить по улице Букурешть в оба направления.

№11: ул. Тигина – Колумна – Измаил (конечная).

№26 будет ездить по улице Албишоара в оба направления.

Микроавтобусы

№103, №171, №174: ул. Измаил – Митрополита Варлаам – ул. М. Эминеску – Александру чел Бун – ул. Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони – ул. Митрополита Дософтей – ул. С. Лазо – Колумна и далее по установленным маршрутам.

№130, №134, №162: ул. Болгарская – Кожокарилор – Т. Майореску – А. Хыждеу – В. Александри и далее по установленным маршрутам.

Профильные муниципальные службы приносят извинения за причинённые гражданам неудобства. Водителей просят объезжать центр столицы.

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