Напоминаем: движение транспорта на ПВНС будет закрыто

С вечера субботы и в течение воскресенья будет частично перекрыто дорожное движение по бульвару Штефана чел Маре, в периметре улиц Бэнулеску-Бодони и Александра Пушкина.

Как уточнили в примарии, движение будет приостановлено с 22:00 18 июня и до полуночи 19 июня. Ограничение связано с проведением концертных мероприятий на площади Великого национального собрания.

В связи с этим общественный транспорт перенаправят на прилегающие улицы. Подробнее с изменёнными маршрутами можно ознакомиться здесь.

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