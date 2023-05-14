Напоминаем: дорожное движение в Кишинёве сегодня ограничено из-за генеральной репетиции саммита ЕПС

Напоминаем: дорожное движение в Кишинёве сегодня ограничено из-за генеральной репетиции саммита ЕПС

В столице сегодня проходит генеральная репетиция саммита Европейского политического сообщества. По сценарию, в эти минуты 25 официальных колонн направляются в центр столицы. Дорожное движение перенаправлено на альтернативные маршруты. 

Граждан просят избегать центра столицы и использовать предложенные властями маршруты движения. В частности, сектор Буюканы используется как транзитный.

Ранее были опубликованы карты альтернативных маршрутов на 14 мая.

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