Напоминаем: дорожное движение в Кишинёве сегодня ограничено из-за генеральной репетиции саммита ЕПС

0

В столице сегодня проходит генеральная репетиция саммита Европейского политического сообщества. По сценарию, в эти минуты 25 официальных колонн направляются в центр столицы. Дорожное движение перенаправлено на альтернативные маршруты.

Граждан просят избегать центра столицы и использовать предложенные властями маршруты движения. В частности, сектор Буюканы используется как транзитный.

Ранее были опубликованы карты альтернативных маршрутов на 14 мая.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.