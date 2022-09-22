“Напишем на сайте”: в Молдове всё ещё нет специального механизма для оповещения населения о радиоактивной опасности (ВИДЕО)

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У властей Молдовы нет специального механизма оповещения населения на случай радиоактивной опасности, а представители профильного министерства не могут сказать, когда он будет готов. Об этом на заседании парламента, отвечая на вопрос депутата ПСРМ Алла Дарованной, заявил государственный секретарь Министерства окружающей среды Игорь Пшеничный. Он отметил, что будет разработан регламент в этом отношении.

– У нас есть механизм информирования населения, есть Агентство окружающей среды, которое измеряет радиоактивный уровень, эта информация публикуется на сайте ведомства. Если есть превышение нормы, об этом уведомляют ответственных, – сообщил Пшеничный, дав понять, что не считает отсутствие специального механизма проблемой.

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