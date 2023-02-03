Напился и полез в драку: сельчанина обвиняют в убийстве знакомого

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В четверг вечером в полицию Штефан-Водэ поступило сообщение об убийстве, произошедшем в селе Талмаз.

Как оказалось, 62-летнего мужчину избил 65-летний односельчанин, с которым жертва распивала спиртное. В результате полученных травм мужчина скончался.

Подозреваемого в убийстве задержали по месту жительства, он был пьян. Ранее мужчина уже отбывал наказание за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело. За умышленное убийство сельчанину грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

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