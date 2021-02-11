В столице два подростка напали на ребёнка и ограбили его (ВИДЕО)

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Юноши были задержаны.

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл в начале февраля. К правоохранителям обратилась мама 11-летнего мальчика. Она рассказала, что её ребёнка ограбили, когда он возвращался со школы.

На место прибыла оперативная группа. Пострадавший рассказал, что на улице Виссариона Белинского на него напали двое неизвестных и украли телефон, после чего убежали. Ущерб составил 2 000 леев.

В ходе следственных мероприятий подозреваемые были идентифицированы и задержаны. Они признали свою вину. Примечательно, что ранее 16-летние подростки уже привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления.

Несовершеннолетние находятся под следствием на свободе. Им грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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