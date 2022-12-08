Напали на прохожего: полиция задержала группу уличных грабителей

Напали на прохожего: полиция задержала группу уличных грабителей

Все произошло 7 декабря на одной из улиц в Бельцах. В полицию обратился мужчина, который сообщил, что его обокрали злоумышленники. 

По данным полиции, преступники напали на прохожего и украли у него мобильный телефон, а также 11 000 леев. В результате следственных мероприятий подозреваемые были идентифицированы. Ими оказались жители Фалештского и Единецкого районов в возрасте от 20 до 21 года. Ранее они привлекались к уголовной ответственности.

Во время допроса мужчины признали свою вину. Им грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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