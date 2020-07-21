Напали на прохожего и ограбили: в столице задержали двух подростков (ВИДЕО)

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В ночь на 7 июля на 50-летнего мужчину напали двое неизвестных. Они применили физическую силу и отобрали у жертвы сумку, в которой находились два мобильных телефона, документы и 800 леев. Сумма ущерба составила 3 800 леев. Полиции удалось раскрыть дело.

Инцидент произошёл на пересечении улиц Ш. Няга и И. Раду в столичном секторе Буюканы. На место происшествия прибыла оперативная группа, которую вызвал потерпевший. В результате следственных мероприятий были идентифицированы подозреваемые. Ими оказались двое подростков в возрасте 11 и 15 лет, оба жители столицы. Мальчиков сопроводили в полицейский участок.

Во время дознания подростки признались в содеянном и рассказали полицейским, что деньги они уже потратили, а сумку выбросили. Примечательно, что ранее мальчики привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сейчас подозреваемые находятся под следствием на свободе. Им грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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