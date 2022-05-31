Напали на юношу и ограбили его: в столице поймали двух рецидивистов

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Сотрудники полиции задержали двух мужчин в возрасте 32 и 33 лет, подозреваемых в совершении уличного грабежа. Ранее оба привлекались к уголовной ответственности.

В ночь на 25 мая в полицию обратился подросток, который сообщил, что на пересечении улиц А. Щусева и Армянской его ограбили двое мужчин. По словам 17-летнего юноши, злоумышленники подошли к нему и без каких-либо причин начали избивать. Затем преступники забрали у него жилетку и телефон, после чего скрылись в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 5300 леев.

В результате предпринятых мер подозреваемые были задержаны. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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