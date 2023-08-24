Напал с ножом на прохожую и обокрал: в Сынжерей задержали преступника (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл сегодня утром. Мужчина несколько раз ударил 38-летнюю жертву ножом и украл кошелёк, в котором было 10 000 леев.

Пострадавшую доставили в больницу. Местонахождение злоумышленника вскоре удалось установить, его уже задержали. Как оказалось, 31-летний житель Сынжерей ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Полиция возбудила уголовное дело, подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

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