Напал с электрошокером и ограбил: суд вынес приговор злоумышленнику

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21-летнего молодого человека, обвиняемого в грабеже, приговорили к 8 годам лишения свободы.

Подсудимый вместе с тремя сообщниками напал на улице на владельца автомобиля. Мужчине угрожали оружием, а после ударили электрошокером. Злоумышленники украли из салона авто 17 000 леев и скрылись.

Сообщники подсудимого ранее получили 3,5 и 4,5 года тюрьмы.

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