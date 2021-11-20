Напал на соседа с ножом: на Ботанике задержали дебошира (ВИДЕО)

Напал на соседа с ножом: на Ботанике задержали дебошира (ВИДЕО)

Инцидент произошёл накануне на улице Куза-Водэ.

По данным пресс-службы столичной полиции, 43-летний мужчина напал на своего 63-летнего соседа с ножом. Дебошир вёл себя агрессивно и использовал нецензурную лексику по отношению к правоохранительным органам. Полицейские были вынуждены надеть на него наручники  и доставить в участок.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

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