Напал на соседа с ножом: на Ботанике задержали дебошира (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл накануне на улице Куза-Водэ.

По данным пресс-службы столичной полиции, 43-летний мужчина напал на своего 63-летнего соседа с ножом. Дебошир вёл себя агрессивно и использовал нецензурную лексику по отношению к правоохранительным органам. Полицейские были вынуждены надеть на него наручники и доставить в участок.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.

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