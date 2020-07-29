Напал на прохожую и отобрал сумку: в столице поймали уличного грабителя (ВИДЕО)

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Следователи Инспектората полиции сектора Буюканы задержали подозреваемого в уличном ограблении. Речь идет о 43-летнем жителе Ниспоренского района, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

В полицию 8 июля обратилась 36-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный напал на неё на пересечении Алба-Юлии и Балканского шоссе и отобрал сумку, в которой находились телефон Samsung A5, документы и банковская карта. Сумма ущерба составила 7 500 леев, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В результате следственных мероприятий преступление было раскрыто, а подозреваемый задержан. Мужчина признал свою вину. Его поместили в изолятор на 72 часа. Злоумышленнику грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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