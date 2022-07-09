Напал на прохожего в парке: агрессивного мужчину задержали в столице

Напал на прохожего в парке: агрессивного мужчину задержали в столице

Сотрудники полиции задержали 60-летнего мужчину, который напал с ножом на прохожего. Инцидент произошёл накануне у входа в парк “Долина роз”. 

По данным полиции, между задержанным и 41-летним мужчиной вспыхнула ссора. В результате злоумышленник схватил нож и ранил им противника. Удар пришёлся на левую руку.

Подозреваемого задержали и отконвоировали в инспекторат полиции. Обстоятельства инцидента выясняются.

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