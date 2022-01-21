Напал на прохожего: полиция задержала уличного грабителя (ВИДЕО)

Напал на прохожего: полиция задержала уличного грабителя (ВИДЕО)

Инцидент произошёл 17 января на улице Матей Басараб в столичном секторе Рышкановка. В полицию обратился 19-летний парень. Он рассказал, что неизвестный мужчина набросился на него и украл сумку, в которой находились деньги и документы. 

На место происшествия прибыла оперативная группа. Потерпевший рассказал правоохранителям, что нападавший нанёс ему несколько ударов по голове, после чего отобрал сумку и убежал. Сумма ущерба составила 2200 леев.

В результате следственных мероприятий подозреваемого идентифицировали и задержали. Им оказался 47-летний житель столицы. Он признал свою вину.

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности. На этот раз ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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