Напал на прохожего и отобрал телефон: полиция задержала уличного грабителя (ВИДЕО)

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В столице поймали 30-летнего жителя Резинского района, подозреваемого в уличной краже. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

По данным пресс-службы столичной полиции, инцидент произошёл 20 октября на бульваре Дачия в секторе Ботаника. Злоумышленник отобрал у 45-летнего прохожего мобильный телефон “Samsung”. Ущерб составил 4 000 леев.

В ходе следственных мероприятий полицейские изъяли материалы с камеры видеонаблюдения, установленной в зоне, где было совершено преступление. В результате подозреваемый был идентифицирован и задержан. Мужчина признал свою вину и объяснил, что в тот момент находился под воздействием алкогольных напитков.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновному грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

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