Напал на девушек с ломом и обокрал: дерзкого уличного грабителя задержали (ВИДЕО)

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31-летний житель столицы был пойман за грабёж и хулиганство.

Подозреваемый, находясь на одной из улиц Рышкановки, проследил за двумя девушками, а затем, ударив их металлическим ломом, похитил сумку с деньгами и документами, а также 2 золотых кольца. Сумма ущерба составила 914 тысяч леев.

Свидетелем преступления стал прохожий. Мужчина попытался вмешаться, но в ответ тоже получил удары ломом.

Сотрудникам полиции вскоре удалось задержать подозреваемого. Мужчина рассказал, что знаком с девушками и знал о том, что в сумке крупная сумма денег.

Грабителю грозит до 14 лет лишения свободы.

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