Нападал на доставщиков пенсий: злоумышленника приговорили к 15 годам заключения

На основании доказательств, собранных следственными органами, суд вынес обвинительный приговор 45-летнему неоднократно судимому мужчине. Он признан виновным в покушении на грабеж, совершении грабежа и разбойного нападения.

Подсудимый совершил три нападения на сотрудников, которые доставляли пенсию по адресам: два преступления произошли в 2013 году и одно – в 2018 году. Первую попытку ограбления он предпринял днём 5 апреля 2013 года. Она не увенчалась для него успехом. Социальный работник оказал активное сопротивление грабителю, стал кричать и звать на помощь, из квартир начали выходить жильцы, и преступник вынужден был поспешно скрыться с места преступления, не успев отобрать кейс с денежными средствами.

Спустя два месяца, 19 июня, он осуществил вторую попытку, напав на другого доставщика пенсий. В этот раз грабитель вооружился металлической трубой. Ею он нанёс удары мужчине по голове и попытался выхватить сумку с деньгами. Однако сотрудник социальной службы сумел в этой ситуации также оказать сопротивление, удержать сумку и позвать на помощь. Убегающего грабителя заметили некоторые жильцы дома. Тогда в ходе следствия оба потерпевших и свидетели по фотографии опознали преступника, но задержать его правоохранительным органам не удалось, мужчина длительное время скрывался на территории соседних государств.

В 2018 году, минуя таможенный пункт пропуска, он въехал в Приднестровье, и 6 декабря совершил аналогичное нападение. В этот раз грабителю удалось похитить у социального работника денежные средства в сумме более 28 тысяч приднестровских рублей и скрыться на территории сопредельного государства.

В апреле 2020 года подозреваемый был задержан. По приговору суда ему было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.