НАОЗ: Зоны отдыха представляют повышенный риск заболеваний для населения

0

Эксперты в области здравоохранения провели лабораторные исследования, которые показали, что вода в водоёмах страны “умеренно загрязнена” и представляет опасность для здоровья человека.

По данным Национального агентства общественного здравоохранения (НАОЗ), вода в водоёмах и песок на пляжах в зонах отдыха представляют высокий риск возникновения диареи или кожных заболеваний. В целях предотвращения рисков для здоровья специалисты не рекомендуют населению купаться в местных водоёмах и реках, а по возможности посещать частные авторизированные зоны отдыха, передаёт moldpres.md.

Места отдыха ежегодно проходят санитарную проверку, а взятые пробы исследуют по нескольким параметрам.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.