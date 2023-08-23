НАОЗ выпустило рекомендации по защите от заражения вирусом Западного Нила

0

Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) опубликовало ряд рекомендаций по защите от заражения вирусом Западного Нила. Болезнь передаётся через укусы комаров.

Заражение происходит только при укусе инфицированного комара, вирус не может передаться от человека к человеку. При этом вероятность того, что кто-то может заболеть от одного укуса, очень мала.

Отличительные черты вируса:

80% случаев заболевания у людей протекают бессимптомно, а при их наличии спектр и тяжесть заболевания могут сильно различаться. Пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом подвергаются большему риску развития тяжелых последствий, включая неврологические формы, пишет diez.md.

Чаще всего вирус проявляется через симптомы гриппа:

утомляемость, мышечная слабость, лихорадка и сильная головная боль.

в тяжёлых случаях появляются и неврологические симптомы, такие как ригидность мышц шеи, рвота, сыпь на груди, повышенная чувствительность к свету, судороги, озноб.

в зависимости от инкубационного периода, который может отличаться у разных людей, проявления вирусной инфекции Западного Нила может возникнуть на 2-6-й день, редко до 14-го дня с момента укуса комара.

Национальное агентство общественного здравоохранения предлагает рекомендации по защите от заражения вирусом Западного Нила:

Избегайте контакта с комарами, носите светлую одежду с длинными рукавами, длинные брюки и высокие носки, особенно после в вечернее время;

Используйте специальные химикаты и спреи, отпугивающие комаров;

Установите дома москитную сетку;

Избегать зон, где возможен риск заражения вирусом;

Если у вас появились признаки болезни, срочно обратитесь к врачу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.