НАОЗ: В водах Днестра не обнаружен холерный вибрион

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Ни в одном образце воды из реки Днестр не был обнаружен холерный вибрион. Об этом сообщает Национальное агентство общественного здоровья, специалисты которого ежегодно с мая по сентябрь ведут мониторинг ситуации с холерой и другими острыми кишечными инфекциями.

Согласно НАОЗ, в первые три недели мониторинга было взято 139 образцов воды. В девяти из них был обнаружен вибрион, который не вызывает холеру, но может вызывать острые кишечные инфекции, пишет ipn.md.

Холероподобные вибрионы выявляются в природе каждый год в летний сезон, при проведении исследований в зонах отдыха. На основании результатов анализов власти принимают необходимые профилактические и противоэпидемические меры.

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