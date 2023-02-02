НАОЗ: В Молдове циркулируют разновидности штамма “омикрон”

0

После анализа результатов последнего секвенирования было установлено, что во всех 16 отобранных образцах присутствуют исключительно варианты омикрон-штамма COVID-19.

Образцы были отобраны из разных районов страны (муниципий Кишинёв, Чадыр-Лунгский, Криулянский, Яловенский, Оргеевский, Штефан-Водский районы). В результате “омикрон” подтвердился у 6 мужчин и 10 женщин. Подвид XBB.1.5 (“кракен”) был подтвержден у 3 человек (2 женщин из Кишинёва и мужчины из Яловен).

Стоит отметить, что разновидность омикрон-штамма “кракен” считается самым заразным вариантом за всю историю пандемии. НАОЗ рекомендует гражданам пройти вакцинацию против вируса SARS-CoV-2, поскольку это единственный безопасный и эффективный метод предотвращения серьёзных осложнений от коронавируса.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.