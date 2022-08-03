НАОЗ: в Молдове циркулирует омикрон-штамм

НАОЗ: в Молдове циркулирует омикрон-штамм

Национальное агентство общественного здоровья получило результаты образцов штаммов SARS-CoV-2, отправленных на проверку в Институт вирусологии в Берлине.

Образцы были отобраны в разных регионах Молдовы с июня по июль и отправлены в лабораторию ВОЗ в Берлине, пишет moldpres.md.

Как уточнили в ведомстве, во всех 40 отправленных образцах выявлены разные подтипы омикрон-штамма (BA.5.2.1; BA.5.1; BA.2.12.1; BA.5.2 и BA.2.9).

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md