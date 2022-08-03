НАОЗ: в Молдове циркулирует омикрон-штамм

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Национальное агентство общественного здоровья получило результаты образцов штаммов SARS-CoV-2, отправленных на проверку в Институт вирусологии в Берлине.

Образцы были отобраны в разных регионах Молдовы с июня по июль и отправлены в лабораторию ВОЗ в Берлине, пишет moldpres.md.

Как уточнили в ведомстве, во всех 40 отправленных образцах выявлены разные подтипы омикрон-штамма (BA.5.2.1; BA.5.1; BA.2.12.1; BA.5.2 и BA.2.9).

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