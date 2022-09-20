НАОЗ: В Молдове циркулирует исключительно штамм “омикрон”

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Органы здравоохранения провели новый анализ 16 предварительно отобранных образцов из 219 подтвержденных методами молекулярно-генетической биологии (ПЦР). В результате в 16 случаях был определён исключительно вариант “омикрон”.

По данным Национального агентства общественного здоровья, семь образцов, отобранных с 29 августа по 12 сентября, показали штамм “омикрон”, подвариант BA.5.2, часто встречающийся в США (18%), в Великобритании (13%), но впервые подтверждённый в Южной Африке. Три образца показали штамм “омикрон” подварианта BA.5.2.1, циркулирующего в США (39%). В остальных случаях выявлены другие модификации “омикрона” (BA.2, BF.5, BF.7, BA.5.1, BA.4.6), передаёт ipn.md.

Образцы были взяты в разных административных территориях. Органы здравоохранения по-прежнему рекомендуют гражданам делать прививки, которые являются единственным безопасным и эффективным методом предотвращения серьёзных форм заболевания и смерти от COVID-19. Согласно НАОЗ, все вакцины эффективны против новых штаммов вируса.

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