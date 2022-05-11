НАОЗ: Случаев тяжёлого гепатита в Молдове не зарегистрировано

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Национальное агентство общественного здоровья сообщает, что в Республике Молдова не было зарегистрировано ни одного случая тяжёлого гепатита неизвестной этиологии. Как сообщает ведомство, выявленные до сих пор в нашей стране случаи гепатита клинически проявлялись желтухой и желудочно-кишечными симптомами, в том числе болями в животе, диареей и рвотой.

Об увеличении числа случаев тяжёлого острого гепатита неизвестной этиологии среди детей Великобритания впервые сообщила 5 апреля 2022 года. После этого аналогичные сообщения поступили из нескольких стран Европейского союза, Европейской экономической зоны (UE/SEE), Соединенных Штатов и других государств, передаёт moldpres.md.

Согласно отчёту Европейского центра по контролю за заболеваниями, во всем мире зарегистрировано около 300 случаев тяжёлого гепатита. Большинство пострадавших — дети в возрасте от месяца до 16 лет. Распространённые вирусы, вызывающие острый вирусный гепатит (вирусы печени А, В, С, D и Е), не были обнаружены ни в одном из этих случаев.

Специалисты рекомендуют родителям соблюдать правила общей гигиены, включая гигиену рук, очистку и дезинфекцию поверхностей в местах, часто посещаемых детьми. При этом родителей и сопровождающих детей призывают обращать внимание на признаки острого гепатита (появление желтухи – желтушность лица и слизистых оболочек глаз, потемнение мочи), признаки желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея, боль в животе). При появлении первых симптомов советуют обратиться к семейному врачу или в отделение неотложной помощи.

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