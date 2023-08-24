В Молдове продолжает расти число новых случаев коронавируса

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Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) сообщило, что за прошедшую неделю на территории страны было выявлено 138 случаев COVID-19, что в 2,4 раза больше, чем неделей ранее.

По данным ведомства, в июле ковид выявили у 9 детей в возрасте до 14 лет.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдать основные меры защиты. Среди них – физическая дистанция между людьми не менее одного метра; избегание мест скопления людей; соблюдение правил гигиены рук; соблюдение санитарных мер на рабочем месте; обращение к семейному врачу при появлении первых симптомов инфекции (повышение температуры, кашель, затруднение дыхания, боль в горле, мышечные боли).

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