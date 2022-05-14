НАОЗ предупреждает граждан об опасности укусов клещей

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Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) предупреждает население о риске заражения серьезными заболеваниями после укусов клещей. По словам специалистов, клещи переносят бактерии, которые передаются человеку и вызывают такие серьезные заболевания, как болезнь Лайма, клещевой энцефалит, конго-крымская геморрагическая лихорадка, Ку-лихорадка.

– Болезнь, которая чаще всего возникает после укусов клещей, — это болезнь Лайма, считающаяся наиболее распространенным зоонозным заболеванием, передающимся переносчиками. В 2019 году было зарегистрировано 211 случаев болезни Лайма, в 2020 году – 56 случаев, а в 2021 году – 21 случай. Также число инфицированных детей увеличилось с 17 до 34. Больше всего случаев заражения болезнью Лайма было зарегистрировано в муниципиях Кишинев, Бельцы, Оргеев, Страшены, — говорится в сообщении ведомства.

НАОЗ рекомендует при появлении признаков заболевания, таких как мигрирующая эритема, лихорадка, слабость, боли в суставах, мышцах, необходимо обратиться к врачу.

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