НАОЗ: Ожидается всплеск COVID-19 у детей

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Несмотря на то, что на прошлой неделе число новых случаев COVID-19 сократилось на 10,3%, на следующей неделе ожидается всплеск COVID-19 у детей, после того как учащиеся школ и лицеев снова вернулись за парты. Об этом сообщил директор Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Желамски.

По его словам, некоторые дети могут быть носителями вируса SARS-CoV-2, но без каких-либо симптомов и, таким образом, передавать вирус другим детям, находясь в учебных заведениях. В настоящее время против COVID-19 иммунизировано около 7 тыс. детей в возрасте старше 12 лет, передаёт ipn.md.

Директор НАОЗ уточнил, что на прошлой неделе было сообщено о 134 смертях, связанных с COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей, этот показатель вырос более чем на 11%.

В то же время, количество вакцинированных лиц немного сократилось. На прошлой неделе было иммунизировано более 8300 человек первой дозой, 5600 – второй дозой и более 23 тыс. человек – бустерной дозой. Самый высокий уровень вакцинации отмечается в муниципии Кишинев – 44%. Самый низкий уровень зарегистрирован в АТО Гагаузия, где иммунизировано 18% населения.

Желамски отметил, что в Республике Молдова “не был установлен срок действия сертификатов о вакцинации против COVID-19”. Примечательно, что в ЕС сертификаты об иммунизации против COVID-19 действительны в течение 9 месяцев после введения второй дозы вакцины.

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