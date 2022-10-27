НАОЗ: Колодезная вода в Молдове непригодна для питья

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По данным мониторинга качества, проведённого в 2021 году экспертами Национального агентства общественного здоровья, 97% воды не соответствуют санитарным нормам.

Наихудшая ситуация наблюдается в Новоаненском, Дрокиевском, Теленештском и Унгенском районах. Основными причинами загрязнения являются отсутствие эффективных систем удаления отходов и несоблюдение элементарных мер защиты, передаёт gagauzinfo.md.

– В воде из колодцев обнаружено повышенное содержание нитратов, фтора, бора, железа. Местами выявлены кишечная палочка и кишечные энтерококки. Причиной ухудшения качества воды из колодцев являются в основном антисанитария в населённых пунктах, несоблюдение принципов очистки вокруг источника воды, размещение вокруг источников воды загрязняющих объектов, таких как цистерны, туалеты, склады, загоны для животных, – отмечает гигиенист Национального агентства общественного здоровья Лилиан Карп.

Врачи утверждают, что примеси тяжёлых металлов и нитраты в воде могут привести к развитию различных серьёзных заболеваний.

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