Нантой возмущён, что 66% молдаван считают, что Санду “должна поехать к “русскому царю” и просить дешёвый газ” (ВИДЕО)

Нантой возмущён, что 66% молдаван считают, что Санду “должна поехать к “русскому царю” и просить дешёвый газ” (ВИДЕО)

Об этом депутат ПДС заявил в эфире передачи на частном телеканале. 

– Для меня было шоком увидеть то, что 66% опрошенных граждан считают, что госпожа Санду должна поехать к “русскому царю” и просить дешёвый газ в условиях, когда Россия проводит политику геноцида по отношению к украинскому народу. Это проблема, – сказал Нантой. 

Стоит отметить, что, согласно результатам и вчерашнего опроса, большинство граждан считают, что по вине Майи Санду и её нежелания участвовать в переговорах в Молдове существенно выросли тарифы на газ и электричество.

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Комментарии (1)

  1. А ты что считаешь себя тоже царём?Умерь свои амбиции,думай о том народе,который так считает.Даун.

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