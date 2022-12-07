Нантой возмущён, что 66% молдаван считают, что Санду “должна поехать к “русскому царю” и просить дешёвый газ” (ВИДЕО)

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Об этом депутат ПДС заявил в эфире передачи на частном телеканале.

– Для меня было шоком увидеть то, что 66% опрошенных граждан считают, что госпожа Санду должна поехать к “русскому царю” и просить дешёвый газ в условиях, когда Россия проводит политику геноцида по отношению к украинскому народу. Это проблема, – сказал Нантой.

Стоит отметить, что, согласно результатам и вчерашнего опроса, большинство граждан считают, что по вине Майи Санду и её нежелания участвовать в переговорах в Молдове существенно выросли тарифы на газ и электричество.

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