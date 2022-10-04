Нантой: Весной жду свидетельства о смерти тех, кто кричит, что зимой умрёт от холода и голода (ВИДЕО)

Нантой: Весной жду свидетельства о смерти тех, кто кричит, что зимой умрёт от холода и голода (ВИДЕО)

Депутат парламента от ПДС Оазу Нантой высмеял людей, которые переживают, что не справятся зимой с ценами и тарифами и боятся, что просто умрут от голода и холода. Нантой говорит, что у него есть список граждан, которые заявляли об этом на митингах в Гагаузии, и весной он ждёт свидетельства о их смерти. 

– У меня есть список тех, кто на митингах в Гагаузской автономии кричит “Мы умрём от голода”, “Мы умрём от холода”. В первый день весны я попрошу их предоставить свидетельство о смерти, – заявил Нантой в эфире телеканала GRT, передаёт gagauzinfo.md. 

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