Нантой: Весной жду свидетельства о смерти тех, кто кричит, что зимой умрёт от холода и голода (ВИДЕО)

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Депутат парламента от ПДС Оазу Нантой высмеял людей, которые переживают, что не справятся зимой с ценами и тарифами и боятся, что просто умрут от голода и холода. Нантой говорит, что у него есть список граждан, которые заявляли об этом на митингах в Гагаузии, и весной он ждёт свидетельства о их смерти.

– У меня есть список тех, кто на митингах в Гагаузской автономии кричит “Мы умрём от голода”, “Мы умрём от холода”. В первый день весны я попрошу их предоставить свидетельство о смерти, – заявил Нантой в эфире телеканала GRT, передаёт gagauzinfo.md.

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