Нантой: Досрочные выборы и смена власти – это государственный переворот

Депутат ПДС Оазу Нантой отвергает обвинения в некомпетентности правительства Натальи Гаврилицы и говорит, что если граждане массово выйдут на протесты, это будет означать попытку государственного переворота. По словам Нантоя, в Республике Молдова есть законно избранные правительство и парламент, а смена власти – недопустимый сценарий.
– Слабость правительства – вещь субъективная. По крайней мере, никто не может обвинить нас в коррумпированности кабинета министров. Не тот случай, чтобы цепляться за перестановки, они будут. Если премьер-министр сочтёт их необходимыми, они произойдут. В случае с протестами речь идёт о том, что кто-то замышляет государственный переворот, и это серьёзно. Это касается не только рядовых граждан. Рядовые граждане могут протестовать против повышения цен, но рядовой гражданин не пойдёт на свержение власти. У людей, которые выходят, должны быть какие-то требования и какие-то лидеры. Покажите мне лидеров? Если есть конкретная критика действий или бездействия власти, мы открыты для этой критики, – сказал Нантой, передаёт ipn.md.
Напомним, вчера фракция БКС выдвинула вотум недоверия правительству.
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Ага,открыты.Ведь сколько предложений,дельных вам предлагают,вы их отвергаете.А смена власти,если вы не выполняете требования тех,кто вас избрал,у них есть право вас освободить.Но если вы добровольно, сами по требованию избирателей,не уйдёте,у избирателей есть право вас насильственным путём вас изгнать\отстранить от власти. Так,что меньше выпендривайтесь,уходите добровольно,пока вас не снесли.Уроды.