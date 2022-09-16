Нантой: Досрочные выборы и смена власти – это государственный переворот

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Депутат ПДС Оазу Нантой отвергает обвинения в некомпетентности правительства Натальи Гаврилицы и говорит, что если граждане массово выйдут на протесты, это будет означать попытку государственного переворота. По словам Нантоя, в Республике Молдова есть законно избранные правительство и парламент, а смена власти – недопустимый сценарий.

– Слабость правительства – вещь субъективная. По крайней мере, никто не может обвинить нас в коррумпированности кабинета министров. Не тот случай, чтобы цепляться за перестановки, они будут. Если премьер-министр сочтёт их необходимыми, они произойдут. В случае с протестами речь идёт о том, что кто-то замышляет государственный переворот, и это серьёзно. Это касается не только рядовых граждан. Рядовые граждане могут протестовать против повышения цен, но рядовой гражданин не пойдёт на свержение власти. У людей, которые выходят, должны быть какие-то требования и какие-то лидеры. Покажите мне лидеров? Если есть конкретная критика действий или бездействия власти, мы открыты для этой критики, – сказал Нантой, передаёт ipn.md.

Напомним, вчера фракция БКС выдвинула вотум недоверия правительству.

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