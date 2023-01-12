Нанёс жертве более 50 ножевых ранений: убийца предстанет перед судом

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В Григориополе завершено расследование убийства местной жительницы. Всё случилось прошлым летом.

48-летний неоднократно судимый мужчина был в гостях у своей 55-летней знакомой. Во время распития горячительных напитков гость начал сначала избивать женщину, а потом исполосовал её ножом – нанёс около 55 ранений.

Агрессора задержали, в совершении преступления он не признавался и всячески пытался увести следствие по ложному следу. Однако экспертизы подтвердили именного его причастность к убийству, пишет novostipmr.com.

Сейчас обвиняемый содержится под стражей, обвинительное заключение передано в суд.

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