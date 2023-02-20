Нанимала работников и отправляла в рабство: дело о торговле людьми передано в суд

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Прокуратура Бричанского района завершила расследование и направила в суд дело в отношении 32-летней уроженки Единец, обвиняемой в торговле людьми.

Действуя в сговоре с другими лицами, обвиняемая разместила объявление о найме людей на работу в Россию. Мошенникам удалось завербовать 18 мужчин и 2 женщин. Работников привезли в Воронежскую область, разместили в общежитии в нечеловеческих условиях и отобрали паспорта.

Потерпевшим не платили за работу и угрожали расправой. Двое мужчин сумели сбежать из “плена” и вернуться в Молдову.

Организатор схемы не признаёт себя виновной. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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