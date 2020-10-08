Намеревался попасть во Францию по поддельным правам. Нарушителя поймали на границе

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Инцидент произошёл накануне в пункте пропуска “Скуляны”. В ходе проверки мужчина предъявил румынские водительские права с признаками подделки.

На выезде из страны остановили 42-летнего жителя Унгенского района. Мужчина управлял автомобилем Mercedes и направлялся во Францию. Предъявленные водительские права, выданные румынскими властями, не соответствовали оригинальному документу.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина несколько лет назад “купил” документ. Права были изъяты и отправлены на экспертизу.

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