Намеревался попасть во Францию по поддельным правам. Нарушителя поймали на границе

Намеревался попасть во Францию по поддельным правам. Нарушителя поймали на границе

Инцидент произошёл накануне в пункте пропуска “Скуляны”. В ходе проверки мужчина предъявил румынские водительские права с признаками подделки.

На выезде из страны остановили 42-летнего жителя Унгенского района. Мужчина управлял автомобилем Mercedes и направлялся во Францию. Предъявленные водительские права, выданные румынскими властями, не соответствовали оригинальному документу.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина несколько лет назад “купил” документ. Права были изъяты и отправлены на экспертизу.

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Комментарии (1)

  1. Судя по тому что в Молдове очень много аварий есть предположение что каждый второй водитель с купленными правами!!! Неужели мы не сможем выучиться нормально в автошколах? Неужели мы такие тупые? Судя по тому сколько попадаются наверно так и есть. Мне кажется это всё переросло в бизнес! Одни заинтересованы в том чтобы не сдавали экзамены и должны быть вынуждены прибегнуть к хитрости.Поэтому надо вдвойне строже наказывать тех, которые продают водительские удостоверения!!!

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