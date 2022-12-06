“Нам нечего скрывать”: Додон опубликовал все материалы возбуждённого против него дела на специальном созданном сайте

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Как было обещано ранее, Игорь Додон решил публиковать информацию по всем уголовным делам, возбуждённым, как утверждает он, против него по заказу режима Майи Санду. “Нам нечего скрывать, поэтому сегодня мы запускаем сайт, где каждый сможет ознакомиться с материалами дел и сложить своё собственное мнение на основании документов, доказательств и реальных фактов, а не однобоких интерпретаций”, – отметил экс-президент на своей странице в соцсети.

– Веб-страница www.cazuldodon.com уже доступна для всех заинтересованных лиц. Информация на сайте будет постоянно актуализироваться, в том числе на нём будут опубликованы мнения специалистов в данной области, – добавил политик.

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