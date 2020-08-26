Нам не стоит стыдиться своей истории

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Борис Шаповалов – о том, насколько важно донести до молодых правду о войне 1941– 1945 годов

Накануне 24 августа – даты, когда отмечается День освобождения Молдавии от фашистской оккупации, увидела свет книга «Республика Молдова в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Документы, цифры, факты».

Авторы книги – профессиональные историки Борис Шаповалов, Виктор Гайчук и Олег Рыбаков. Презентация этого колоссального труда, уместившегося на 400 страницах, прошла на минувшей неделе в пресс-центре «Спутник-Молдова» и на республиканской научно-практической конференции в Кишинёве.

О том, почему авторы взялись за эту тему, сколько жителей МССР участвовало в Великой Отечественной войне, сколько погибло, знают ли всю правду о ней современные школьники, – на эти и другие вопросы «АиФ в Молдове» отвечает доктор философии, историк Борис Шаповалов.

Книга с продолжением

– Борис, в 2019 году была издана книга «Правда о Великой Отечественной войне», о которой вы рассказали читателям «АиФ в Молдове» в одном из прошлогодних номеров газеты. Потом последовали одна за другой книги о героях земли молдавской, к 75-летию проведения Ясско-Кишинёвской операции. Что вас побудило написать ещё и эту книгу?

– Над этой книгой авторский коллектив учёных-историков работал несколько лет, с марта 2017 года, и она фактически является продолжением, вторым томом ранее опубликованной работы. В 2017 году при содействии и финансовой поддержке президента РМ Игоря Николаевича Додона была издана книга «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Документы, цифры, факты». Книгу высоко оценили читатели, учёные-историки и школьные преподаватели истории. Фактически это был сборник документов, фактов и ранее опубликованных материалов о подвигах наших отцов и дедов, о победе советского народа над фашизмом в годы ВОВ 1941 – 1945 гг. Та книга мгновенно разошлась среди знатоков истории и преподавателей и сегодня уже является библиографической редкостью. Во время одной из встреч с авторами президент Молдовы предложил сделать подобное издание на местном, молдавском фактологическом материале, соблюдая удачную концепцию компоновки книги и подбора документов и фактов. В течение трёх лет авторский коллектив собирал и анализировал фактологический материал. Источниковедческой базой книги являются как старые, так и недавно рассекреченные документы архивов, научная литература молдавских, российских и других зарубежных авторов, воспоминания главарей фашистского вермахта и советских полководцев.

По школьному куррикулуму в старшем лицейском звене отведено два урока на Вторую мировую войну, а она между тем является центральным событием XX века и того мироустройства, которое сегодня существует.

Потери МССР

– Насколько сильно пострадала Молдавия от Второй мировой войны?

– Промышленность советской Молдавии была уничтожена практически полностью – утрачено более 90% производственных мощностей. Из 1740 предприятий, имевшихся в республике накануне войны, оккупанты полностью уничтожили 1037, а ещё 332 – частично. Промышленность и железная дорога утратили подавляющее большинство инженеров, техников, квалифицированных рабочих. За годы войны были уничтожены 9388 домостроений Кишинёва – 76% жилого фонда города. Прифронтовые города были разрушены: Бендеры – на 80%, Унгены – на 73%, Оргеев – на 71%, Тирасполь – на 40% и даже тыловые Бельцы – на 50%. Всего было уничтожено 60% жилого фонда городов Молдавии.

– Сколько уроженцев Молдавии погибло в период ВОВ?

– В той войне погибло около 650 тыс. жителей МССР, из них 570 тыс. – мирное население. Их гибель являлась следствием румынско-немецкой оккупации. Особо следует отметить, что только в ходе холокоста, который официально признан румынским государством, на территории Бессарабии и Приднестровья румынским оккупационным режимом целенаправленно было уничтожено около 300 тыс. евреев и 50 тыс. ромов. Создавая условия для распространения эпидемий, оккупационные власти уничтожили большинство медицинских учреждений. Из 427 лечебных учреждений, действовавших в МССР накануне войны, были уничтожены 350 (84%). Медицинский персонал был принудительно «эвакуирован» в Румынию, а население оставлено без медицинской помощи.

Страна патриотов

– Сколько молдаван воевало в рядах Красной Армии и сколько погибло на полях войны?

– Около 400 тысяч граждан Молдовы воевали в рядах Красной Армии против фашистских захватчиков и около четверти из них (84 тыс. военнослужащих) погибли. Из уроженцев Молдовы, воевавших в Красной Армии, каждый четвёртый/пятый был добровольцем (около 80 тыс.), в то время как по СССР – каждый восьмой/девятый из одевших форму в годы войны. Советским властям удалось мобилизовать более 95% призывного контингента, в то время как на смертельно опасную попытку избежать мобилизации в румынскую армию решились свыше 90% призывников-молдаван. Число призванных в Красную Армию и число добровольцев свидетельствует о патриотизме молдавского народа.

– Сколько уроженцев Молдавии было награждено различными медалями и орденами за героизм, проявленный в ходе боёв?

– Более 250 тыс. солдат, офицеров, партизан и подпольщиков, уроженцев МССР, были награждены за проявленные храбрость и мужество в борьбе против фашизма орденами и медалями СССР (практически каждый второй, тогда как в целом по СССР – каждый 4–5 воин). Молдавская земля дала стране 19 Героев Советского Союза и 7 полных кавалеров Ордена Славы.

Своеобразный куррикулум

– Как Министерство образования реагирует на выход ваших книг, популяризируются ли факты, приведённые в них? К сожалению, у нас много фальсификаций, неверных интерпретаций. Ваша работа очень важна, но она должна быть системной, и начинать нужно с молодёжи, потому что в школьном возрасте закладывается фундамент, багаж знаний…

– У нас есть утверждённый Минобразования куррикулум, а сотрудники этого госведомства ориентируются на очень своеобразные директивы Евросоюза, которые зачеркнули аббревиатуру СССР, подменяют понятие Великая Отечественная на – Вторая мировая война, нет ВОВ – а есть второй фронт. Позиция ЕС понятна, учитывая, что инициаторами войны были многие европейские страны. Практически в половине из них в 1941 году у власти были фашистские режимы и девять из них объявили войну СССР. И сегодня, когда всё направлено на расширение ЕС, о прошлом не хотят вспоминать, стараются затушевать, говорят о толерантности, дружбе, предлагают праздновать вместо Дня Победы День Европы. Эта общая тенденция проскальзывает и ярко выражена в работе нашего министерства. Почему я говорю так? Потому что по школьному куррикулуму в старшем лицейском звене отведено два урока на Вторую мировую войну, а она между тем является центральным событием XX века и того мироустройства, которое сегодня существует.

– Какое представление у выпускников учебных заведений о периоде войны 1941 – 1945 годов?

– У них двойное представление, потому что в куррикулуме и в учебнике порой написаны смешные и парадоксальные вещи. Дети не знают, кто и как участвовал в ВОВ, они не знают о 650 тыс. погибших жителей МССР, о 400 тыс., воевавших в Красной Армии, они не в курсе, что у нас 19 Героев Советского Союза и 7 полных кавалеров Ордена Славы. Этого школьная программа не предусматривает. Всё упирается в конкретного учителя на местах: если он рассказывает, то дети знают правду, если нет, то так они и оканчивают школу с верой в то, что войну 1941 – 1945 гг. начали два тирана – Сталин и Гитлер. Хотя это не соответствует действительности. Есть ещё один момент – отсутствие соответствующих учебников по программе и знаний у детей. Поэтому они историю не знают. И потому мы надеемся на библиотеки, на наших членов Союза офицеров, на педагогов и людей, которые рассказывают правду о прошедших исторических событиях.

Мнение Гайчука

Без отсебятины и интерпретаций

Книга состоит их девяти частей. Первая рассказывает о причинах ВОВ, вторая – о вторжении румынских и немецких войск на территорию Молдавской ССР, третья – о фашистском оккупационном режиме, четвёртая повествует о начале освобождения Молдавии от фашистской оккупации, пятая – о Ясско-Кишинёвской операции, шестая – об участии жителей Молдавии в работе в советском тылу, седьмая – о героях молдавской земли, восьмая – об основных итогах и значении ВОВ и девятая включает фотодокументы. В этой книге отражён весь ход войны – от её начала 22 июня 1941 до окончания в 1945 году. Написано много, но, если учесть, что в Великой Отечественной войне погибло 27 млн человек, во Второй мировой – 60 млн, а каждый человек – это отдельная книга, то становится понятным, что пласт работы огромный. К тому же открылись архивы, которые позволяют узнавать всё больше и больше о мелких деталях, произошедших в той войне. Я всегда настаивал на том, чтобы в наших книгах было как можно меньше отсебятины, интерпретаций понимания вопроса автором. Книга должна состоять из документов, которые и подтверждают правдивость информации. Поэтому в сборнике около 80% информации – документы и фотографии. И здесь есть ответы на многие вопросы, которые муссируются. К сожалению, не всем западным странам, которые участвовали в этой войне, нравится праздновать 9 Мая. Многие из них хотят забыть о тех годах войны, поэтому вместо Дня Победы празднуют День Европы. Но Республике Молдова не стоит стыдиться своей истории.

Виктор Гайчук,

доктор истории,

советник президента в области обороны и национальной безопасности

Любовь Чегаровская