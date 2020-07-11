“Нам не может нравиться это решение, но оно вынужденное”: Кику объяснил, почему режим ЧП продлен до 31 июля

“Нам не может нравиться это решение, но оно вынужденное”: Кику объяснил, почему режим ЧП продлен до 31 июля

Решение о продлении чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения в нашей стране до 31 июля продиктовано эволюцией пандемии на мировом, региональном и внутреннем уровнях. Об этом на своей странице в соцсети пишет Ион Кику, отмечая, что вчера в мире был зарегистрирован рекорд новых случаев заболевания. 

Премьер отмечает тревожный рост числа заболевших в регионе. Много новых случаев и в нашей стране, несмотря на то, что этот показатель снизился на 40% по сравнению с максимальными цифрами, которые регистрировались в середине июня.

– Нам не может нравиться это решение. Но чем быстрее мы осознаем реалии, с которыми в этот период сталкивается весь мир, тем быстрее мы приведем в соответствие наши образ жизни и поведение, тем меньше нежелательных последствий будет иметь эта пандемия на граждан, – пояснил он. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md