“Нам не может нравиться это решение, но оно вынужденное”: Кику объяснил, почему режим ЧП продлен до 31 июля

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Решение о продлении чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения в нашей стране до 31 июля продиктовано эволюцией пандемии на мировом, региональном и внутреннем уровнях. Об этом на своей странице в соцсети пишет Ион Кику, отмечая, что вчера в мире был зарегистрирован рекорд новых случаев заболевания.

Премьер отмечает тревожный рост числа заболевших в регионе. Много новых случаев и в нашей стране, несмотря на то, что этот показатель снизился на 40% по сравнению с максимальными цифрами, которые регистрировались в середине июня.

– Нам не может нравиться это решение. Но чем быстрее мы осознаем реалии, с которыми в этот период сталкивается весь мир, тем быстрее мы приведем в соответствие наши образ жизни и поведение, тем меньше нежелательных последствий будет иметь эта пандемия на граждан, – пояснил он.

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