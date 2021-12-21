Наложен арест на участок, который мог принести в бюджет Кишинёва 70 миллионов леев

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Блокирование деятельности примарии Кишинёва – так назвал генеральный примар муниципия Ион Чебан действия, о которых стало известно сегодня. Так, судебный исполнитель наложил арест на земельный участок, который завтра должен был быть выставлен на аукцион.

– Сумма примерно в 70 миллионов леев, которая могла быть выручена посредством данного аукциона, должна была поступить в бюджет муниципия и использоваться на развитие города, на реализацию проектов для граждан! Об этом блокировании я и говорил в последнее время. Это сознательное уничтожение будущего Кишинёва! – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

Напомним, ранее Чебан рассказал, что предпринимаются попытки рейдерских атак на мунпредприятия Кишинёва.

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