Наломал дров: в приграничной зоне сельчанина поймали за незаконную вырубку леса

Наломал дров: в приграничной зоне сельчанина поймали за незаконную вырубку леса

Жителя села Лопатник Единецкого района задержали в приграничной зоне за незаконную вырубку леса. Более того, у мужчины не было всех документов на машину, на которой он приехал.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, инцидент был задокументирован вчера. Вблизи населённых пунктов Лопатник-Миток был замечен человек, который рубил дрова и грузил их в “Урал”. На место прибыли пограничники, которые установили личность нарушителя. Им оказался 31-летний житель села Лопатник.

Он успел собрать 3 кубометра дров, на которые у него не было документов. Кроме того, выяснилось, что у сельчанина нет обязательного сертификата, техосмотра и страховки на автомобиль.

Машина и собранные дрова были конфискованы. Мужчине грозит штраф.

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