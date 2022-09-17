Налоговые поступления от сдачи в аренду недвижимости растут

Налоговые поступления от сдачи в аренду недвижимости растут

Поступления подоходных налогов с физических лиц, сдающих недвижимость в аренду, за 8 месяцев 2022 года увеличились на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 25,4 млн леев.

По данным Государственной налоговой службы, в период с января по август 2022 года выявлено 4 022 физических лица, сдающих недвижимость в аренду.

– Для 368 физических лиц, сдающих недвижимое имущество, дополнительно в бюджет начислены: основные платежи в размере 219,1 тыс. леев, пеня за просрочку платежа в размере 15,5 тыс. леев и штраф в размере 32,7 тыс. леев, – указывает ведомство.

В течение года было зарегистрировано 12 535 договоров аренды недвижимого имущества, передаёт moldpres.md.

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