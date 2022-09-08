Налоговики совершили 72 визита в примарии страны

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Сотрудники Государственной налоговой службы в период с 22 по 31 августа организовали 72 визита в примарии страны в рамках проведения мероприятия “День налогоплательщика”.

За отчетный период было обслужено около тысячи налогоплательщиков, решен 951 фискальный вопрос, передает moldpres.md.

– На данный момент уже разрешено 932 дела, еще 19 находятся в процессе разрешения. В ходе визитов были проверены налоговые обязательства налогоплательщиков, а также получены от них декларации по налогу на прибыль. Налоговики провели переговоры с налогоплательщиками, имеющими задолженность, на предмет погашения ими налоговых обязательств перед республиканским госбюджетом, — указывает ведомство.

Сервисно-консультационная деятельность налогоплательщиков посредством проведения мероприятия с общим названием “День налогоплательщика” направлена ​​на повышение степени удовлетворенности деятельностью налогового органа и, соответственно, добровольного исполнения налогоплательщиками налоговых обязательств.

Сотрудники ГНС продолжат посещение органов местного публичного управления, где будут обслуживать налогоплательщиков в соответствии с установленными полномочиями.

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