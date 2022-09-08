Налоговики совершили 72 визита в примарии страны

Сотрудники Государственной налоговой службы в период с 22 по 31 августа организовали 72 визита в примарии страны в рамках проведения мероприятия “День налогоплательщика”.
За отчетный период было обслужено около тысячи налогоплательщиков, решен 951 фискальный вопрос, передает moldpres.md.
– На данный момент уже разрешено 932 дела, еще 19 находятся в процессе разрешения. В ходе визитов были проверены налоговые обязательства налогоплательщиков, а также получены от них декларации по налогу на прибыль. Налоговики провели переговоры с налогоплательщиками, имеющими задолженность, на предмет погашения ими налоговых обязательств перед республиканским госбюджетом, — указывает ведомство.
Сервисно-консультационная деятельность налогоплательщиков посредством проведения мероприятия с общим названием “День налогоплательщика” направлена на повышение степени удовлетворенности деятельностью налогового органа и, соответственно, добровольного исполнения налогоплательщиками налоговых обязательств.
Сотрудники ГНС продолжат посещение органов местного публичного управления, где будут обслуживать налогоплательщиков в соответствии с установленными полномочиями.
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