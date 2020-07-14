Налоговики обнаружили почти две сотни нарушений при проверке цен на социально значимые товары

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С 1 марта по 30 июня сотрудники Государственной налоговой службы провели 1556 проверок в магазинах и аптеках. По их результатам было зарегистрировано 179 нарушений.

Во всех случаях речь идет о ценообразовании – экономические агенты превысили максимально допустимую надбавочную стоимость, в результате чего их доход составил 183 326 леев. Предпринимателям грозят штрафы в размере 100% от незаконной выручки.

ГНС предупреждает, что подобные проверки будут проводиться еженедельно.

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