Налоговики будут обслуживать граждан в примариях

Налоговики будут обслуживать граждан в примариях

Государственная налоговая служба (ГНС) объявила сегодня, что 22 августа по всей стране пройдёт акция под общим названием «День налогоплательщика».

В целях облегчения доступа налогоплательщиков к услугам, предоставляемым ГНС, сотрудники республиканского налогового органа будут посещать местные публичные учреждения, где будут обслуживать граждан в соответствии с полномочиями, установленными законодательством.

– Деятельность налогового инспектора в примарии будет осуществляться по заранее установленному графику, составляемому ежеквартально, с установлением дня и часов, в течение которых налоговый инспектор будет обслуживать налогоплательщиков и оказывать помощь по фискальным вопросам, – отметили в Налоговой службе.

Периодичность оказания услуг в примариях будет определяться в зависимости от количества налогоплательщиков, обслуживаемых в соответствующем регионе, сообщает moldpres.md.

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