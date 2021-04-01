Налоговая служба запустила новый сайт

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Государственная налоговая служба (ГНС) запустила сегодня новый сайт. Специалисты, разработавшие платформу, утверждают, что это сократит время, необходимое для входа, просмотра и извлечения документов, связанных с деятельностью ведомства.

Данная цель будет достигнута за счёт автоматизации процессов сбора, публикации и распространения информации, в том числе путём интеграции услуг, предоставляемых другими ИТ-подсистемами ГНС.

Новый портал будет иметь многомерную, динамичную и понятную структуру, – заявили представители учреждения.

С 1 апреля 2021 года предыдущая версия сайта налоговой инспекции будет доступна по адресу www.old.sfs.md. При этом с 1 января 2022 года будут закрыты страницы www.old.sfs.md, www.servicii.fisc.md и www.cabinetulpersonal.sfs.md, пишет moldpres.md.

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