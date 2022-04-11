Налоговая служба запустила новый онлайн-сервис

Государственная налоговая служба запустила сегодня на своем официальном сайте услугу «Досье о недвижимости».

Согласно ведомству, новый сервис представляет собой информационный инструмент по недвижимости и рассчитанному значению налога по каждому объекту, а также информацию, связанную с налогом на имущество. Среди предлагаемых услугой функций: создание платёжного уведомления по налогу на недвижимость/налогу на богатство, визуализация суммы налога, подлежащей уплате, печать платёжного уведомления и т.д.

Услуга доступна для владельцев электронных/мобильных подписей. Сервис доступен на портале www.sfs.md в разделе «Услуги» (рубрика «Физические лица»), передает moldpres.md.